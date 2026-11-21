× Erweitern ©KiKA-Felix_Leiberg Beutolomäus‘ und die vierte Elfe (V.l.n.r.): Sascha als Kind (Finnley Berger), Sascha (Wayne Carpendale), Rosabella als Kind (Zoé Höche), Rosalie als Kind (Lilli Ray), Rosalinde (Hanna Plaß), Rosalba als Kind (Lilli Jellinek) © KiKA/Felix Leiberg

FSK: 0 Jahre | Unsere Altersempfehlung: ab 6 Jahren | Erscheinungsjahr: 2021 | Laufzeit: 59 Minuten

Wer kennt Ihn nicht, den freundlichen, humorvollen Weihnachtssack, namens Beutolomäus? In dieser Verfilmung ist sein Einfallsreichtum gefragt, denn dieses Weihnachtsfest steht unter keinem guten Stern. Selbst der Weihnachtsmann Sascha freut sich dieses Mal nicht besonders auf das bevorstehende Fest. Zusätzlich sorgt Rosalinde, die vierte Elfe, für Unruhe. Nach einem Streit mit ihren Schwestern ist sie verletzt, enttäuscht und voller Wut. Als der Weihnachtsmann versucht, die zerstrittenen Schwestern zu versöhnen, geht der Plan gründlich daneben. Rosalinde spricht einen Fluch aus, der nicht nur die Elfen, sondern auch den Weihnachtsmann in Kinder verwandelt. Und plötzlich stehen Zimtsterne, Spaß und jede Menge Flausen im Kopf höher im Kurs als die Vorbereitungen für Weihnachten. Zum Glück gibt es noch Beutolomäus, den neugierigen und liebenswerten Weihnachtssack. Als schnell klar wird, dass das Weihnachtsfest in Gefahr ist, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Gemeinsam mit einem unerwarteten Verbündeten macht er sich auf die Suche nach einer Lösung, um Weihnachten zu retten.

Die Geschichte hält viele Überraschungen bereits und entwickelt sich immer wieder anders als man zunächst vermutet. Der Weihnachtssack hat einen ganz eigenen Humor und viele verrückte Einfälle. Der Film punktet ohne spektakuläre Effekte, dafür mit liebevollen Figuren. Die Emotionen sind von Kindern gut nachvollziehbar und die Handlung verständlich. Am Ende lässt sich Weihnachten nur mit gegenseitigem Verständnis und der Bereitschaft zur Versöhnung retten.

Neben der Verfilmung aus dem Jahr 2021 gibt es viele weitere Abenteuer rund um Beutolomäus. Wer mehr vom frechen Weihnachtssack sehen möchte, wird unter anderem in den Mediatheken von ARD, ZDF und KiKA fündig. Außerdem ist der Film aktuell auch kostenpflichtig über Amazon Prime Video verfügbar.