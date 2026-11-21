× Erweitern ©Mirella_Rodewald-KI-generiert Der Polarexpress

FSK: 6 Jahre | Unsere Altersempfehlung: ab 9 Jahren | Laufzeit: 99 Minuten | Erscheinungsjahr: 2004

Der Polarexpress ist weniger ein klassisches Weihnachtsabenteuer als vielmehr eine Reise über den Glauben an Weihnachten. Die Geschichte spricht Themen an, die viele Kinder irgendwann beschäftigen: Was ist echt? Muss man alles beweisen können? Darf man an Wunder glauben?

Am Heiligabend liegt ein Junge wach in seinem Bett. Er wird älter und beginnt zu zweifeln, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Während er auf ein Zeichen wartet, hält plötzlich ein geheimnisvoller Zug direkt vor seinem Haus: der Polarexpress. Der Schaffner lädt ihn zu einer außergewöhnlichen Reise zum Nordpol ein. Gemeinsam mit vielen anderen Kindern steigt er ein und erlebt unterwegs zahlreiche Abenteuer. Während der Fahrt lernt er ein mutiges Mädchen kennen, freundet sich mit anderen Kindern an und begegnet einem einsamen Jungen, der sich oft ausgeschlossen fühlt. Die Reise verläuft jedoch nicht reibungslos. Die Kinder müssen immer wieder Herausforderungen meistern, sich gegenseitig helfen und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dabei entdecken sie, dass Mut, Freundschaft und Hilfsbereitschaft wichtig sind. Schließlich erreicht der Polarexpress den Nordpol, wo die Kinder eine festlich geschmückte Weihnachtsstadt erwartet. Dort versammeln sich Elfen und Weihnachtshelfer, um die Auslieferung der Geschenke vorzubereiten. Der Höhepunkt folgt, als der Weihnachtsmann erscheint und eines der Kinder auswählt, das erste Weihnachtsgeschenk entgegenzunehmen.

Der geheimnisvolle Mann auf dem Dach des Polarexpress ist eine der rätselhaftesten Figuren des Films. Während der Weihnachtsmann am Ende den Glauben an Weihnachten verkörpert, steht der geheimnisvolle Mann während der Reise für die Frage: „Bist du bereit, an etwas zu glauben, auch wenn du es nicht vollständig erklären kannst?“ Gerade diese Szenen sind sehr düster und kann kleine Kinder gruseln. Um Albträume zu vermeiden, ist der Film eher für Kinder ab 9 Jahre empfehlenswert.

Gehört der Film zu euren Weihnachtslieblingen? Freut euch, mittlerweile gibt es auch Teil 2 der Weihnachtsgeschichte.

Der Polarexpress ist über die bekannten Streaminganbieter wie Amazon Prime Video, Netflix, RTL+ oder Rakuten TV zu streamen.