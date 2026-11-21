FSK 0 | Unsere Altersempfehlung: ab 6 Jahren | Laufzeit: 85 Minuten | Erscheinungsjahr: 1992

Wer zur Weihnachtszeit lachen, mitsingen und gleichzeitig eine berührende Geschichte erleben möchte, liegt mit Die Muppets Weihnachtsgeschichte genau richtig. Die Muppets schaffen das Kunststück, dem berühmten Klassiker von Charles Dickens eine ganz eigene Note zu verleihen: lustig, charmant und warmherzig, ohne die wichtige Botschaft der Geschichte aus den Augen zu verlieren.

Im Mittelpunkt steht der mürrische und geizige Ebenezer Scrooge, der weder Zeit für seine Mitmenschen noch für seine Familie hat. Freundlichkeit, Mitgefühl oder Weihnachtsfreude scheinen in seinem Leben keinen Platz mehr zu haben. An Heiligabend bekommt er jedoch unerwarteten Besuch. Die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht nehmen ihn mit auf eine Reise durch sein Leben. Dabei muss Scrooge erkennen, was er verloren hat und was noch auf ihn zukommen könnte, wenn er seinen Weg nicht ändert.

Trotz dieser ernsten Ausgangslage und der teils düsteren Szenen, wirkt der Film nie richtig gruselig. Dafür sorgen die Muppets. Kermit spielt den gutherzigen Bob Cratchit, Miss Piggy seine ebenso liebenswerte wie temperamentvolle Frau, und Gonzo schlüpft in die Rolle des Erzählers. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Geschichte auch für Kinder leicht zugänglich bleibt.

Für kleine Kinder unter 6 Jahren könnten die Geisterszenen dennoch unheimlich wirken, weshalb wir ihn besonders Kindern ab etwa 6 Jahren empfehlen. In diesem Alter können sie der Geschichte meist gut folgen und die Botschaften über Familie, Freundschaft und Nächstenliebe besser verstehen. Erwachsene haben mindestens genauso viel Spaß daran wie Kinder, weil viele Witze und Anspielungen generationsübergreifend funktionieren. Die Muppets Weihnachtsgeschichte ist somit ein idealer Weihnachtsfilm für die ganze Familie.

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