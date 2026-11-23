× Erweitern © WDR / Degeto Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

FSK: 0 | Unsere Altersempfehlung: ab 7 Jahren | Laufzeit: 82 Minuten | Erscheinungsjahr: 1973

Es gibt Filme, die einfach zu Weihnachten gehören. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist einer davon. Seit Jahrzehnten verzaubert das Märchen Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen und gehört für viele Familien genauso zur Adventszeit wie Plätzchen, Kerzen und der geschmückte Weihnachtsbaum.

Aschenbrödel hat kein leichtes Leben. Seit dem Tod ihres Vaters wird sie von ihrer strengen Stiefmutter und der verwöhnten Stiefschwester herumkommandiert und muss vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiten. Die Ungerechtigkeit, die sie täglich erfährt, geht direkt ans Herz. Als der Prinz zu einem festlichen Ball einlädt, herrscht große Aufregung auf dem Gutshof. Während sich die Stiefmutter und ihre Tochter auf das Fest vorbereiten, bleibt Aschenbrödel traurig zurück. Doch dann schenken ihr drei magische Haselnüsse die Möglichkeit, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Mit Witz, Mut und ein wenig Zauber begegnet sie dem Prinzen immer wieder auf überraschende Weise und gewinnt nach und nach sein Herz.

Unsere Altersempfehlung: Der Film ist zwar ohne Altersbeschränkung freigegeben, wir empfehlen ihn, wie auch der Elternratgeber flimmo.de, besonders für Kinder ab 7 Jahren. Jüngere Kinder können die märchenhaften Bilder und die Tiere genießen, während Grundschulkinder die Geschichte, die Gefühle der Figuren und die romantischen Elemente meist besser verstehen.

Aktuell ist der Film in der ARD Mediathek kostenlos verfügbar, dort sogar bis Januar 2027 abrufbar. Außerdem ist er bei verschiedenen Streamingdiensten erhältlich, darunter Netflix, Amazon Prime Video sowie KiKA. Wer den Film lieber klassisch im Fernsehen schaut, hat rund um Weihnachten 2026 zahlreiche Gelegenheiten. Geplante Ausstrahlungen laufen unter anderem am 24. Dezember in der ARD und im WDR sowie an weiteren Feiertagen in verschiedenen dritten Programmen.