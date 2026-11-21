× Erweitern ©Netflix Ein klitzekleines Weihnachtswunder

FSK: 6 Jahre | unsere Atersempfehlung: ab 8 Jahren | Laufzeit: 96 Minuten | Erscheinungsjahr: 2024

„Ein klitzekleines Weihnachtswunder“ ist ein liebevoller Animationsfilm, der mich ein bisschen an Tatsächlich… Liebe für Kinder erinnert. Statt einer einzigen Hauptgeschichte erzählt der Film mehrere miteinander verbundene Weihnachtsgeschichten, die am Ende auf schöne Weise zusammenlaufen. Die Handlung spielt in der kleinen Küstenstadt Wellington-on-Sea kurz vor Weihnachten. Eigentlich freuen sich alle auf das Fest, doch dann sorgt ein heftiger Schneesturm für jede Menge Chaos. Als wäre das nicht genug, macht sogar der Weihnachtsmann einen folgenschweren Fehler. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Figuren, darunter die Zwillingsschwestern Sam und Charlie, Danny, der Weihnachten mit seinem Vater verbringen möchte, eine einsame und strenge Lehrerin und mehrere Familien, deren Weihnachtspläne gründlich durcheinandergeraten. Der Film zeigt, dass Weihnachten nicht perfekt sein muss, um wunderbar zu werden. Oft sind es gerade die Pannen, Missverständnisse und ungeplanten Momente, die das Fest besonders machen. Die verschiedenen Geschichten paaren eine Vielzahl an Gefühlen. Es geht um Familie, Freundschaft, aber auch Einsamkeit und Zugehörigkeit, erste Verliebtheit und die Erkenntnis, dass niemand perfekt ist, nicht einmal der Weihnachtsmann. Wenn du einen modernen Weihnachtsfilm suchst, der warmherzig, lustig und gleichzeitig etwas gefühlvoller ist als viele andere Kinderfilme, dann ist „Ein klitzekleines Weihnachtswunder“ eine wirklich schöne Wahl. Zwar lässt die Geschichte für Erwachsene nur wenige Überraschungen bereit, doch das ist bei klassischen Weihnachtsmärchen nicht anders. Am Mittelpunkt vieler Weihnachtsfilme stehen die herzerwärmende Botschaften, die gerade in der Adventszeit für schöne Wohlfühlmomente sorgen.

Jetzt zu streamen auf Netflix.