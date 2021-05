Selbstbestimmt: Katze

Wer sein Zuhause mit einer Katze teilt, der teilt sein Zuhause. Denn eine Katze läuft in den seltensten Fällen einfach so „nebenher“. Sie braucht Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit und genau das ist es, was Menschen so an ihr lieben. Die Katze lässt sich nicht über das von ihr geduldete Maß erziehen, sondern bleibt selbstbestimmt. Viele Eltern finden aber gerade das an ihr toll: Sie lässt nicht alles mit sich machen, und so lernen Kinder, Grenzen zu respektieren. Natürlich spielen und schmusen die meisten Katzen auch gerne. Und wer selbst eine zuhause hat, wird das bestätigen: Es gibt nichts Schöneres, als eine schnurrende Katze neben oder auf sich.