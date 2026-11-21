× Erweitern © Wild Bunch Hinzufügenaus "Dateien" wählen Gewählte Dateien (0) Upload* Pettersson_Findus_das_schoenste_Weihnachten_überhaupt

FSK: 0 Jahre | unsere Atersempfehlung: ab 5 Jahren | Laufzeit: 82 Minuten | Erscheinungsjahr: 2016

Pettersson und Findus erleben kurz vor Weihnachten eine schwierige Zeit: Ein Schneesturm schneidet sie von der Außenwelt ab, die Vorräte sind fast aufgebraucht und ein Weihnachtsbaum fehlt ebenfalls. Als Pettersson sich bei der Baumsuche verletzt, scheint das Fest endgültig in Gefahr zu sein. Trotz der angebotenen Hilfe seiner Nachbarn möchte er niemandem zur Last fallen. Selbst Findus Versuche, auf ihre Not aufmerksam zu machen, bleiben zunächst erfolglos. Es bleibt nun alles an dem kleinen Kater hängen, von Kekse backen bis Geschenke verbacken. Doch am Weihnachtsabend geschieht eine wunderbare Überraschung: Die Nachbarn stehen mit köstlichen Speisen vor der Tür. Gemeinsam feiern sie ein fröhliches Weihnachtsfest und erleben schließlich doch noch das schönste Weihnachten überhaupt.

Der Film kann auch schon die Kleinsten begeistern, es gibt keine bösen Figuren und keine rasanten Szenen. Lediglich die rasante Schlittenfahrt, der Sturm und das Unglück mit Peterssons Fuß können für kleine Kinder sehr spannend wirken und benötigen Begleitung.

Der Film kann unter anderem über MagentaTV, Rakuten TV und Amazon Prime Video gestreamt werden.