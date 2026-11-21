× Erweitern ©Netflix.de Shaun das Schaf – Wollige Bescherung

Altersempfehlung: Ab 0 Jahren | Laufzeit: 30 Minuten | Erscheinungsjahr: 2021

Kurz vor Weihnachten ist bei Shaun und seiner Schafherde wieder jede Menge los: Durch ein kleines Missgeschick landet der neugierige Timmy plötzlich unter dem Weihnachtsbaum des Farmers. Eigentlich wollte Shaun seinem kleinen Freund nur einen größeren Weihnachtsstrumpf besorgen. Für Shaun, Timmys Mama und die gesamte Herde ist sofort klar: Timmy muss zurück nach Hause! Natürlich verläuft die Rettungsaktion nicht ganz nach Plan. Natürlich verläuft die Rettungsaktion nicht ganz nach Plan. Stattdessen sorgen zahlreiche Missgeschicke, kreative Einfälle und jede Menge Schaf-Charme für viele lustige Momente. Auch Bitzer, der treue Hütehund, versucht einmal mehr, das entstandene Chaos in den Griff zu bekommen. Und der liebenswerte, wenn auch etwas schusselige Farmer trägt mit seiner Art zusätzlich zu zahlreichen Schmunzlern bei. Dank des cleveren Humors und zahlreicher Anspielungen haben auch Eltern und Großeltern ihren Spaß. Ganz ohne gesprochene Worte erzählt der Film eine verständliche Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und Mut. Die Schafe machen es den Kindern lebhaft vor. Sie erleben, dass mit Zusammenhalt, Mut und gute Ideen viele herausfordernde Situationen gemeistert werden können. Wer nach dem aktuellen Halloween-Kinofilm also Lust auf ein weihnachtliches Abenteuer mit Shaun und seinen Freunden bekommen hat, findet hier den perfekten Einstieg in die Weihnachtszeit.

Kommt der Film bei euch gut an, lohnt sich auch ein Blick auf Zeit für Timmy: Timmys Weihnachtsüberraschung sowie die weiteren Abenteuer von Shaun das Schaf. Die Filme können mit einem Netflix-Abo gestreamt werden.