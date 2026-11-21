× Erweitern ©SWR Weihnachten in Sommersby

FSK 0 | Unsere Altersempfehlung: ab 6 Jahren | Laufzeit: 74 Minuten | Erscheinungsjahr: 2026

Die Geschwister Martha, Mikkel und Mats freuen sich schon seit Monaten auf die Weihnachtszeit bei ihrer Oma Inge im kleinen Küstenort Sommersby. Jeder von ihnen verbindet etwas ganz Besonderes mit den gemeinsamen Feiertagen und reist mit eigenen Wünschen und Erwartungen an. Die Vorfreude ist riesig, denn auch ihre Eltern wollen rechtzeitig zum Weihnachtsfest nachkommen.

Doch schon bei der Ankunft wird klar, dass dieses Weihnachten anders wird als geplant. Statt verschneiter Winterlandschaften erwarten die Kinder Regen, Sturm und sogar Stromausfälle. Als wäre das nicht genug, droht auch noch ihr geliebtes Café, die Schnasselbude, einem großen Bauprojekt weichen zu müssen. Die Situation stellt die Geschwister vor einige Herausforderungen. Martha, Mikkel und Mats haben unterschiedliche Ideen, reagieren verschieden auf Probleme und geraten deshalb immer wieder aneinander. Eifersucht, Missverständnisse und Streit gehören ebenso zur Geschichte wie die Sorgen um ihre Eltern, die es möglicherweise nicht rechtzeitig zu Weihnachten schaffen. Gerade das macht den Film so nahbar. Die Kinder sind keine perfekten Helden, sondern verhalten sich oft genauso, wie echte Geschwister es tun würden. Sie streiten, sind manchmal verletzt oder enttäuscht und müssen erst lernen, wieder aufeinander zuzugehen. Nach und nach erkennen sie, dass sie ihre Probleme nur gemeinsam lösen können.

Besonders schön ist die gemütliche Atmosphäre rund um Oma Inges Haus. Trotz des schlechten Wetters entsteht nach und nach die Wärme und Geborgenheit, die viele Kinder mit Weihnachten verbinden. Der Film zeigt auf liebevolle Weise, dass Weihnachtsstimmung nicht von Schnee oder teuren Geschenken abhängt, sondern von Menschen, die füreinander da sind.

Die Geschichte ist zwar bereits für jüngere Kinder verständlich, ihre Themen rund um Familie, Geschwisterkonflikte, Zusammenhalt und Verantwortung entfalten ihre Wirkung besonders bei Kindern ab etwa 6 Jahren. Auch für ältere Kinder bietet der Film viele Identifikationsmöglichkeiten.

Der Film ist auf KiKA.de verfügbar.

Ebenso strahlen das Erste und KiKA den Film im normalen Programm aus. Die Sendetermine sind hier abrufbar.