Buchtipp: Einhorn mit Widerworten

Schnuckelig süß ist es, das kleine rosa Einhorn und entzückt die ganze Einhornfamilie. Allerdings sagt es so oft NEIN, dass es auf Vorschlag seiner Tante kurzerhand zum NEINhorn umbenannt wird. Was macht man nun mit so einem Wesen, an dem alle zuckersüßen Vorschläge abprallen? Kein Bock auf weiche Knuddel-Engel, rosa glasierte Äpfel oder warme Wasserfälle – das NEINhorn will einfach seine Ruhe, ist anders als alle und genervt von der ewigen Reimerei. Bis es eines Tages auf den WASbär und den NAhUND trifft. Und die drei haben nichts anderes zu tun, als die KönigsDOCHter zu retten – gemeinsam sind sie alle so richtig bockig und haben riesig viel Spaß.

Ein rosa Einhorn, das frech und selbstbewusst aus der Zuckerwattewelt galoppiert und dabei reimvermeidend auf seinesgleichen trifft – das kann nur dem Känguru-Chronisten Marc-Uwe Kling einfallen. Unbedingt laut vorlesen und gemeinsam reimen – dieses Bilderbuch ist ein höchst amüsanter Familienvorleseglücksgriff!

48 Seiten, 13 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: 3 bis 6 Jahre.