× Erweitern ©Warner Bros Charlie und die Schokoladenfabrik

FSK: 0 Jahre | unsere Atersempfehlung: ab 9 Jahren | Laufzeit: 115 Minuten | Erscheinungsjahr: 2005

Der gutherzige Junge Charlie Bucket lebt mit seiner Familie in bescheidenen Verhältnissen und träumt davon, einmal die berühmte Schokoladenfabrik des exzentrischen Willy Wonka von innen zu sehen. Als Wonka fünf goldene Eintrittskarten in seinen Schokoladentafeln versteckt, beginnt weltweit ein großes Suchfieber. Tatsächlich findet Charlie eines der begehrten Tickets und darf gemeinsam mit vier weiteren Kindern die geheimnisvolle Fabrik betreten. Dort erwarten die Besucher fantastische Erfindungen, unglaubliche Süßigkeiten und jede Menge Überraschungen. Doch während die Kinder nach und nach ihren eigenen Schwächen erliegen, zeigt Charlie, dass Freundlichkeit, Bescheidenheit und Ehrlichkeit oft wichtiger sind als Reichtum oder Erfolg.

Die FSK liegt bei 0 Jahren. Allerdings ist der Film mit einer Länge von 115 Minuten schon sehr lang für die relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne kleinerer Kinder. Zudem wirken die Szenen in der Schokoladenfabrik nicht selten skurril und spannend. Willy Wonka ist eine eigenartige und befremdliche Figur, die emotional distanziert wirkt. Das liegt mitunter daran, dass er bei sehr strengen Eltern aufwuchs. Sein Vater war Zahnarzt und verbot ihm jegliche Süßigkeiten. Auch die Fabrik wirkt geheimnisvoll und fremd. Die anderen Kinder werden mit Ihren Schlechten Eigenschaften konfrontiert und bestraft. Zudem ist der Film mit einer Länge von 115 Minuten schon sehr lang für die relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne kleinerer Kinder.

Doch genau in der skurilen Art liegt ein Teil des Reizes von „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Wie viele klassische Märchen erzählt auch dieser Film seine Botschaften nicht immer sanft, sondern mit skurrilen Figuren, fantasievollen Bildern und einer Prise Grusel. Hinter der eigenwilligen Figur Willy Wonka verbirgt sich letztlich eine Geschichte über Einsamkeit, Familie und die Suche nach dem, was im Leben wirklich zählt.

Der Film kann unter anderem über Netflix, Rakuten TV und Amazon Prime Video gestreamt werden.