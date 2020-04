mindestens 2 Gruppen zu jeweils 3 Personen + 1 Spielleiterïn; ab 8 Jahre

Dieses schnelle Bewegungs- und Reaktionsspiel hat auch den Namen "Toasterspiel" und bringt wirklich jeden zum Lachen! Alle Mitspielenden stellen sich in einem Kreis auf, immer drei Spielerïnnen gehören als Gruppe zusammen.

Eine Person steht in der Mitte und nennt eine Figur, wie zum Beispiel „Toaster" und zeigt auf eine Gruppe. Die muss jetzt den Toaster spielen, das heißt, einer hüpft auf und ab, während die Personen links und rechts vom „Toaster" den „Toast" (also die hüpfende Person) mit den Armen umschließen – es soll ja schließlich so aussehen, wie ein Toaster. Hat jemand einen Fehler gemacht, wechselt er oder sie in die Mitte und denkt sich einen neuen Begriff aus.

Die Figuren können beliebig zusammengestellt werden, wichtig ist nur, dass alle zu Beginn einmal erklärt bzw. gezeigt werden. Oft verwendet wird die Figur „James Bond": Die Person in der Mitte formt die Hände zur Pistole, die beiden anderen knien nieder und hauchen „Oh, James!" oder „Das kotzende Känguru": Eine/r steht in der Mitte und formt mit den Armen einen Kreis (Beutel des Kängurus), die beiden Spielerïnnen links und rechts tun so, als würden sie in den Beutel spucken.

Macht einer einen Fehler, muss er in die Kreismitte. Viele weitere Spielfiguren mit der jeweiligen Erklärung gibt es hier.