Ihr Kinderbuch „Good Night Stories for Rebel Girls” veröffentlichte die Bestsellerautorin, Aktivistin und Theaterregisseurin per Crowdfunding und brachte es zum Welterfolg. Francesca Cavallos neues Buch „Das Wunder von R.” könnte sogar zu einem Kinderbuchklassiker werden, denn die abenteuerliche Geschichte stellt konventionelle Muster auf den Kopf und zeigt, dass jede Regel mindestens einmal hinterfragt werden sollte und Vorurteile zu nichts Gutem führen: Es ist kurz vor Weihnachten, als die Kinder Manuel, Camila und Shonda zusammen mit ihren beiden Müttern in ihrem neuen Zuhause ankommen. Als ein geheimnisvoller Brief vom Nordpol angeflogen kommt, muss die Familie das Weihnachtsfest retten. Die selbstbewussten Kids, die frech-fröhliche Nachbarin und zehn arbeitswütige Elfen sorgen dafür, dass die Menschen aus R. in diesem Jahr nicht ohne Geschenke bleiben und den Wert der Gemeinschaft wiederentdecken.

Wir verlosen die revolutionäre Weihnachtsgeschichte „Das Wunder von R.“ unter allen Teilnehmerïnnen, die bis zum 25. November unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Weihnachtswunder“ ausfüllen. Viel Glück!