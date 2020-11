© HafenRevueTheater Der Schlüssel zum Glück

Das Kinderstück ist inzwischen ein Klassiker und Dauerbrenner zur Vorweihnachtszeit im Hafenrevuetheater: Im musikalischen Erzähltheater entdecken Jonas und Lilli zwischen Gerümpel und verstaubtem Trödel eine phantastische Welt. Beim Durchstöbern finden sie den Weg zu Freundschaft und Glück. Publikum von 4 bis 12 Jahren und ihre Eltern werden zum Nachdenken und Mitsingen anregt. In diesem Jahr sind nur zwei Aufführungen geplant: Am 29. November und 6. Dezember, die Tickets ab 9 Euro können online, telefonisch unter 0421-8355559 oder per E-Mail an info@hafenrevuetheater.de reserviert werden: Kinder zahlen 9 Euro und Erwachsene 9,50 Euro.