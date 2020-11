Der Zauberlehrling und Die kleine Zauberflöte

© Frank Schümann Der Zauberlehrling im Metropol Theater Bremen

Goethes berühmte Ballade vom Zauberlehrling wurde tausendfach nacherzählt und ist in Kinderbüchern und Zeichentrickversionen auf der ganzen Welt zu finden. Als Familienmusical stimmt die magische Geschichte auf Weihnachten ein: Der junge Hannes ist eigentlich als Knecht bei einem großen Zauberer angestellt. Und immer, wenn der große Meister außer Haus ist, liest Hannes heimlich in den magischen Büchern und probiert so manchen Zaubertick aus. Eines Tages verwandelt er einen Besen in einen Gehilfen, der Wasser schleppen muss. Zuerst ist der Zauberlehrling stolz auf sein Können, doch bald ist er nicht mehr Herr der Lage, der Besen macht einfach was er will und der Gegenzauber funktioniert irgendwie nicht so recht. Ob und wie Hannes da wieder herauskommt? Das wird am 13.12. um 14 Uhr im Metropol Theater verraten. Coronakonform stehen maximal 100 Tickets zur Verfügung, Buchung ab 15 Euro unter metropol-theater-bremen.de.

Eine Woche vorher, am Montag, den 7.12., um 11 Uhr, gibt es hier für Schulklassen außerdem die Kinderoper „Die kleine Zauberflöte“ zu sehen in einer Inszenierung der Opernwerkstatt am Rhein zu sehen. Lehrkräfte können unter 0421-9888500 reservieren.