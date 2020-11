Foto: Marianne Menke Ritter Rost feiert Weihnachten Ritter Rost feiert Weihnachten

Bei der musikalischen Weihnachtsgeschichte vom "tapfersten, stärksten und schlausten Ritter der Welt" tobt das Publikum ab 4 Jahren im Figurentheater Mensch, Puppe!

Mit seinen Freunden, dem energischen Burgfräulein Bö und dem Drachen Koks, lebt der kleine Ritter, der am liebsten Nägel und Büroklammern frühstückt, in der Eisernen Burg in Schrottland. König Bleifuß beklagt den allgemeinen Verfall der Weihnachtssitten. Deshalb fordert er seine Ritter auf, vorbildliche Weihnachten zu veranstalten. „Vorbildliche Weihnachten! Was soll das denn sein?“, wundert sich Burgfräulein Bö. Gitta Rost, die alte Quasselstrippe und Tante von Ritter Rost, glaubt die Antwort darauf zu kennen. Sie versetzt die ganze Ritterburg in Aufruhr, um beim König mit dem perfekten Weihnachtsfest Eindruck zu schinden. Doch dann kommt alles ganz anders als erwartet.

Bis zu 3 Personen aus einem Haushalt zahlen 25 Euro für eine Familienkarte unter menschpuppe.de