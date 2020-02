Über. Gewalt. Sprechen.

Ein Abend mit Gesprächen und Poetry Slam über Gewalt an Mädchen und jungen Frauen.

40 Prozent der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt. Anlässlich des Frauen*kampftages soll Gewalt an Mädchen und jungen Frauen in Gesprächen und Poetry Slams thematisiert werden: Wie ist die aktuelle Lage in Bezug auf Gewalt an Mädchen* und jungen Frauen* in Schule und Alltag in Bremen? Und was können wir gegen Gewalt tun?

Um dem Thema vielseitig zu begegnen, wird das Programm aus einer Mischung aus Fakten, Poetry-Slam und Diskussion bestehen.

Mit dabei Simo*Wöhrmann für die Diskussion und Poetry-Slammerin Eva Matz.

Der Eintritt ist frei.