× Erweitern Foto: Jessica De Fanti Teoli Über Jungs, oder bin ich Küche Matthes John (Leander Dopian), Marie Engert (Jury), Sinan Woyke Pereira (Konstantin Graff), Justin Stadeus (Sven Borchert), Joshua Neue (Victor Cluscrescu), Lisa Backhaus (Alex Bülens)

Erstmals bietet das JUB! eine Jugendtheaterproduktion an, in der theaterinteressierte Jugendliche mitspielen: In der Produktion für Zuschauer ab 13 Jahren bekommen fünf gewalttätige Jugendliche eine letzte Chance. Auf dem Programm steht ein Kochkurs zur Anti-Aggressions-Bewältigung.

Dort sollen sie lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Zu dem für Jungs geplanten Kurs gesellt sich am zweiten Tag ein Mädchen, welches ihnen aber in Sachen «Schlagfertigkeit» in nichts nachsteht und die Emotionen zum Überkochen bringt.Nach und nach bröckelt bei den Jugendlichen die starke Fassade. Es wird deutlich, dass es sich um junge Menschen handelt, die viele Fragen an das Leben stellen und ihren Platz darin suchen.

Inszenierung: Julia Friede / Katharina DürrBühne und Kostüme: Julia Friede / Katharina DürrMit: Lisa Backhaus, Marie Engert, Joshua Neue, Kim Schöttker, Justin Stadeus, Edward Überfluss, Sinan Woyke Pereira