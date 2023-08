Da hör ich rot!

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren entern die Kunsthalle! Da kann man einiges sehen, klar - aber kann man da auch was hören? Wie würde dieses rote Bild wohl klingen, wenn es Geräusche machen könnte?

Oder noch besser: wie würde wohl dieses unheimliche Surren aus dem Kellerraum aussehen, wenn es ein Mensch wäre? Oder wenn es kein Mensch wäre? Wie Bilder wohl riechen, schmecken, klingen oder ob ein Geräusch wie etwas aussehen kann - dem wollen die Ferienkinder eine Woche lang zusammen auf die Schliche gehen. Wäre doch gelacht, wenn sie nicht rausfinden, wer oder was sich dahinter verbirgt. Und wenn nicht, dann denken sie es sich halt aus. Auch gut!

Norman Neumann und Leon Bohlsen entführen in der Ferienbetreuung eine Woche lang ins künstlerische Experiment. Mit dabei ist ein Besuch in der Kunsthalle, viel Spaß im Atelier des Kulturhaus Pusdorf und bei gutem Wetter ein bisschen Zeit in der Sonne.

Und zum Schluss machen alle ihre eigene Ausstellung in einem berühmten Museum!

Die kreative Woche findet vom 23. bis 27. Oktober täglich von 10 bis 14 Uhr statt, die Teilnahme kostet 20 Euro nach telefonischer Anmeldung im Kulturhaus.