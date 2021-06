× Erweitern © Tim Jantzen 1-2-3 Zauberei

Ein magischer Nachmittag steht an diesem Samstag auf dem Kalender im Hamme Forum: In der Zaubershow für Familien mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren verblüfft der Magier Tim Jantzen das Publikum mit seinem Können. Der 35-Jährige zaubert seit seinem 6. Lebensjahr, alles begann mit dem Zauberkasten unterm Weihnachtsbaum. Heute ist er Profi und deutschlandweit im Einsatz.

Seine Zauberei ist eine Mischung aus verblüffender Zauberkunst und spontaner Comedy. In seiner Show verdreht er Löffel, verwandelt Regenschirme, zaubert, begeistert und bringt all zum Staunen und Lachen. Komische Jonglagen, verkettete Ringe und rätselhafte Zauberstäbe gehören zu seinem Handwerkszeug. Das Programm ist vielseitig und die Kinder werden zu aktivem Mitmachen aufgefordert. Natürlich corona-gerecht am Platz.

Gäste können Familien-Tische buchen für 2 bis 5 Personen buchen, die Höchstgrenze liegt bei 10 Personen aus drei Haushalten pro Tisch. Größere Gruppen bitte in der Geschäftsstelle des Hamme Forums beim Ticketverkauf anmelden.

Bis zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht, während der Veranstaltung am Platz nicht. Die RTV organisiert einen Getränkeausschank. Mit viel Frischluft im Saal steht einem vergnüglichen Nachmittag nichts im Wege. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahren kostet 8, für Erwachsene 10 Euro.