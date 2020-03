1. Bremer Kinderbuchtag

© Arena Verlag Anna Lott Lilo von Finsterburg

Fünf Bremer Kinder- und Jugendbuchautorïnnen laden am ersten Bremer Kinderbuchtag des Literaturkontors junge Leserïnnen zum Geschichten entdecken ein.

In den jeweils halbstündigen Lesungen können die Gäste in heitere, spannende und verspielte Erzählungen abtauchen und sich in einer Art Bilderbuchkino an den Illustrationen erfreuen, die in einer Art Bildebruchkino die Texte ergänzen.

Nach den einzelnen Lesungen gibt es die Möglichkeit, die Autorïnnen mit Fragen zu löchern, in ihren zahlreichen Büchern zu blättern oder sich selbst im Schreiben, Zeichnen oder Kritzeln auszuprobieren. Abgerundet wird der Kinderbuchtag mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Kinder-/Jugendbuch, die sich vor allem an Erwachsene richtet, die mehr darüber wissen wollen.

Das Programm: