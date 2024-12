Kunterbunt - tun wir's kund

Am Samstag sind alle Kinder ab 6 Jahren eingeladen sich zu verkleiden und mit der Evangelischen Jugend unter dem Motto Karneval zu feiern. Eltern und Geschwister können auch mitfeiern.

Um 14 Uhr startet der farbenfrohe Umzug an den Domtreppen ganz in der Nähe vom großen Roland und zieht mit Musik und vielen buntgeschmückten Bollerwagen zum kleinen Roland an der St. Pauli-Kirche in die Neustadt. Dort findet dann eine große Party mit Kinderdisco, kleinen Ständen, Partysnacks und einer Chill-Out Area statt. Um 17:25 Uhr endet das bunte Feste mit einen Segen.

Damit die Kinder auch mal so richtig feiern können, müssen natürlich die Erwachsenen in der Zwischenzeit betreut werden. Das Gemeindezentrum St. Pauli bietet hierzu ein Eltern-Café an. Anmeldungen können in der jeweiligen Gemeinde erfolgen oder ab Januar auf kirche-bremen.de.

Gemeindezentrum St. Pauli, Große Krankenstraße 11, 28199 Bremen