Was ist eigentlich Demokratie? Demokratie bedeutet, dass alle Menschen mitentscheiden dürfen. In regelmäßigen Abständen wählen die Bürger:innen ihre Vertreter - dabei zählt jede Stimme gleich viel. Alle dürfen sagen, was sie denken, ohne Angst zu haben. Die Macht ist verteilt, sodass niemand sie allein hat. Demokratie schützt Freiheit und sorgt für Gerechtigkeit.

Im Jugendbeirat können sich junge Menschen in die Stadtteilpolitik einmischen, ihre Interessen vertreten und die Geschicke vor Ort mitgestalten. Selbstverständlich steht dieses Gremium auch Jugendlichen mit Behinderungen offen.

„Wir finden es wichtig, dass sich junge Leute, die mit einer Beeinträchtigung leben, im Stadtteil engagieren und ihre Anliegen zu Gehör bringen. Ihre Sichtweise ist wichtig, um eine inklusive Jugendpolitik für Osterholz zu machen, die allen gerecht wird“

Rosa Petram (Martinsclub)

Der Martinsclub startet nun das Angebot "Bring dich ein" um diesen Jugendlichen den Einstieg in den Osterholzer Jugendbeirat zu erleichtern. Dies geschieht gezielt durch Begleitung vor Ort oder die Vorbereitung bestimmter Themen, die den Jugendlichen wichtig sind. Eine pädagogische Fachkraft unterstützt alle Interessierten dabei, um in dem Gremium mitarbeiten zu können.

Zur nächsten Sitzung des Jugendbeirats Osterholz kommt die Martinsclub-Gruppe erstmals zusammen. Zukünftig sind neben den Jugendbeiratssitzungen weitere Treffen zum Kennenlernen und zur Themenbesprechung geplant. Die Termine dazu werden vorab gemeinsam abgestimmt.

Wer das Angebot des Martinclub in Anspruch nehmen möchte, meldet sich telefonisch unter 0421-33118055 oder an jugend@martinsclub.de.