10 Jahre Hafenrummel

Wenn der Jahrmarkt im Überhafen Geburtstag feiert, bekommen die Gäste Geschenke: 2015 geborene haben freien Eintritt, und bevor der Pirat um 16 und 18 Uhr zu Besuch kommt, können sich die Kinder passend schminken lassen. Am Glücksrad locken Sofortgewinne, eine lustige Fotoecke ist eingerichtet, und zu jedem gekauften Getränk gibt es ein Los mit der Chance auf das goldene Ticket gratis. Kostümierte bekommen außerdem einen Crêpe geschenkt.