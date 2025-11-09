10 Jahre Denkort Bunker Valentin

Im November 2015 wurde am Bunker Valentin in Bremen-Nord ein Ort eröffnet, der das Erinnern an Zwangsarbeit und Kriegsproduktion im Nationalsozialismus dauerhaft ins öffentliche Bewusstsein rückt. Zum zehnjährigen Bestehen der Gedenkstätte wird der Tag, der zugleich den Jahrestag der Novemberpogrome im Jahr 1938 markiert, gewürdigt.

Im Mittelpunkt steht die von den Bremer Künstlern Lennart Jäger und Jens Genehr geschaffene Lichtinstallation "(Aus dem) Schatten", die von 18 bis 20 Uhr an der Südseite des Bunkers gezeigt wird. Die großflächige Projektion zeigt vom historischen Ort inspirierte digitale Zeichnungen, die im Zusammenspiel mit Licht, Architektur und Bewegung eine visuelle Erfahrung schaffen. Besucher:innen werden dabei selbst Teil des Kunstwerks: Ihre Schatten verändern die Projektionen und eröffnen neue Perspektiven auf Erinnerung und Verantwortung. Begleitet wird die Projektion von einer Beleuchtungsinstallation, die auch den Weg zur Präsentation ausleuchtet.

Auch die Vertiefungsausstellung wird erweitert: Ab dem 9. November 2025 werden sechs Medienstationen sowie ein digitales Gedenkbuch erstmals vollständig präsentiert. Die neuen Elemente ermöglichen einen vertieften Zugang zu den Schicksalen von Zwangsarbeiter:innen und Zeitzeug:innen und Zeitzeugen sowie deren Nachfahren und spiegeln zugleich die Forschungsarbeit wider, die am Denkort geleistet wird. So entsteht ein offenes, weiterwachsendes Archiv, das Besuchende zum eigenständigen Erkunden und Recherchieren einlädt.

An sechs Medienstationen lädt die Ausstellung dazu ein, die Geschichte des Bunkers Valentin aus verschiedenen Perspektiven zu entdecken: Die Lager in der Umgebung, das Dorf Farge zur Baustellenzeit, die Täterschaften, die Nachkriegszeit, den Mythos U-Boot und das Weiterleben nach dem Krieg.

Ergänzend ist ab dem 9. November auch das digitale Gedenkbuch öffentlich zugänglich. Es erinnert an die Menschen, die zwischen 1943 und 1945 auf oder im Umfeld der Bunkerbaustelle arbeiten und leiden mussten. In der zugrunde liegenden Datenbank sind rund 10.000 Namen von Männern und Frauen aus zahlreichen Ländern erfasst sowie mehrere hundert Einträge verfügbar, die nach und nach erweitert werden. Es ermöglicht gezielte Recherchen nach Personen, Lagern oder Nationalitäten und macht durch die Verknüpfung einzelner Einträge die Vielschichtigkeit der Schicksale sichtbar. Das Gedenkbuch ist als fortlaufendes Projekt angelegt, das stetig ergänzt wird.

Der Eintritt ist frei. Warme Kleidung wird empfohlen.

Barrierefreier Zugang auf das Gelände und in die Ausstellung. Klappstühle können bei Bedarf im Infozentrum entliehen werden. Parkplätze stehen während der Sonderöffnungszeit zur Verfügung.

Aktuelle Information auf www.denkort-bunker-valentin.de