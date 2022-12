× Erweitern © Übersee-Museum/Volker Beinhorn 100 % Baumwolle Die Kinderstation im Cotton-Shop

Sie ist ein wahres Multitalent: Von der Jeans bis zum Geldschein ist Baumwolle aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Die flauschige Faser steckt in Kleidung, Nahrung sowie Kosmetik und bringt Industriemaschinen zum Laufen „wie geschmiert“. Baumwolle war gleichermaßen Motor der Industrialisierung wie der Sklaverei auf den Plantagen – mit Folgen bis in die heutige Zeit.

Die Sonderausstellung wirft einen Blick auf die Kulturgeschichten, die diese Pflanze seit 5000 Jahren schreibt und wagt auch einen Blick in die Zukunft.

Die Besucher:innen können an Mitmachstationen in die Rolle von Baumwollprüfer:innen schlüpfen und Farbe, Länge sowie Preis bestimmen, auf Spurensuche zur Bremer Hafengeschichte und der Baumwollbörse gehen und zusammen mit der Kinderfigur Alice die Geschichten rund um Baumwolle entdecken. Sie können fühlen, wie unterschiedlich Baumwollstoffe sein können und entdecken, welche Vergangenheit und Zukunftsperspektive Baumwolle in der Globalgesellschaft hat.

Die Ausstellung ist bis zum 11. April 2023 Di - Fr 9 - 17, Sa/So/feiertags 10 - 17 Uhr zu sehen.