100 Jahre Wochenmarkt Domshof

× Erweitern © M3B/Vera Döpcke Wochenmarkt Domshof

Das runde Jubiläum wird mit einem Familienfest am 16. und 17. September 2022 gefeiert:

Zwar existierten schon seit 1902 große Warenhäuser in der Innenstadt, Frischwaren kauften die Bremer:innen aber lieber bei den ihnen persönlich bekannten Markthändlern.

Das ist bis heute so – und deshalb feiert der Wochenmarkt auf dem Domshof am Freitag und Samstag sein 100. Jubiläum mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Jede:r Marktbeschicker:in hat sich dazu etwas Besonderes ausgedacht und bietet seine ganz persönliche Spezialität zum Probieren an. Daneben sind ein Feierabendmarkt, ein unterhaltsames Programm auf der Open-Space-Bühne und eine große Tombola geplant.

© M3B/Oliver Saul Domshof

Los geht es am Freitag mit der feierlichen Eröffnung durch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt. Im Anschluss gibt es Musik mit dem „NIA-Powertrio“ und eine Vorstellung des Kindertheaters „die tonne“ ab 11 Uhr. Ab 12.30 Uhr folgen die „Geschichten vom Wochenmarkt“, wo alteingesessene Marktbeschicker:innen „aus dem Obstkistchen plaudern“ und lustige, spannende und zeitgeschichtlich interessante Anekdoten erzählen.

Wer nach Ende des regulären Wochenmarktes um 14 Uhr noch nicht nach Hause möchte, kann sich die Zeit bis zum Beginn des Feierabendmarktes um 17 Uhr am Genuss-Pavillon des Bremer Ratskellers vertreiben, wo rund um den Neptunbrunnen ist ein kreativ begrüntes Gartenlokal leckere Weine und Kleinigkeiten aus der Küche 13 serviert.

Der Samstag startet um 9 Uhr musikalisch mit Isa Kleinhempel und Nae Matakas. Ab 10.30 Uhr übernimmt Zauberer Tim Jantzen die Bühne. Um 12.30 Uhr sind dann erneut die Marktbeschicker:innen auf der Bühne, verköstigen live ihre Leckereien und geben Tipps zu Zubereitung, Lagerung oder Haltbarmachung von bestimmten Lebensmitteln. Parallel lädt das Universum Bremen zum „blinden Geschmäcker testen“ und Kinder können sich schminken lassen. Um 14 Uhr wird dann die hoffentlich üppige Spendensumme aus dem Losverkauf an die Malteser Seniorenhilfe überreicht.