An ihrem ersten Tag an ihrer neuen Schule hat sich Coco in Bruno verknallt, der mit Amanda zusammen ist. Sofort gerät Coco mit ihrer Unsicherheit und dem ausgefallenen Vintage-Outfit ins Visier der arroganten Oberzicke Amanda, die Coco den Spitznamen "Coco der Clown" verpasst. Selbst als Coco alle Fotos von ihren Lieblingsoutfits auf Instagram löscht und sich als graue Maus verkleidet, ändert sich nichts daran. Da Coco aber Mode liebt, startet der Mode-Nerd hinter einer Tiger-Maske versteckt den Mode-Vlog "Style Tiger", um an einen Online-Wettbewerb teilzunehmen. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winken ein Ausflug zur Pariser Modewoche und ein Praktikum bei Chanel. Cocos Vlog erobert in Windeseile einen Spitzenplatz. Sie ist zwar überglücklich durch die ganze Likes und Kommentare, verheimlicht aber weiterhin ihre Identität. Das Blatt wendet sich, als die intrigante Amanda sich als Style Tiger ausgibt und sich triumphierend auf den Weg zum Finale in Paris macht. Coco muss sich entscheiden.

NL 2017, Regie: Tessa Schram, Mit: Nola Kemper (Coco), Valentijn Avé (Bruno), Merel de Zwart (Amanda), 85 Min., empfohlen ab 9 Jahren