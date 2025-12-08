100/150 Paula Modersohn-Becker

Museen Böttcherstraße Böttcherstr. 6-10, 28195 Bremen

Zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker sind Familien zur feierlichen Eröffnung der neuen Ausstellung eingeladen. Bei freiem Eintritt erleben Groß und Klein durch Kunstguides, Musik, Mitmachaktionen und vielem mehr spannende Einblicke in die Jubiläumsausstellung.

2026 begeht Paula Modersohn-Becker ihren 150. Geburtstag. 2027 wird ihr Museum in der Bremer Böttcherstraße 100 Jahre alt. Diese beiden Jubiläen werden ausgiebig mit spektakulären Ausstellungen und einem spannenden und informativen Begleitprogramm in dem weltweit ersten Museum für eine Malerin gefeiert. 

