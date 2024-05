× Erweitern © DRK wellcome 15 Jahre Wellcome Christoph Niemann, Familienfotografie Christoph Niemann, Hochzeitsfotograf Hamburg, Hochzeitsfotografie HamburgBilder wellcome

Seit 15 Jahren unterstützen die „wellcome-Engel“ Familien in Bremen im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes. Das muss gefeiert werden!

Beim Festakt werden Rose Volz-Schmidt, die Gesellschafterin und Gründerin von wellcome, Kristen Kreuzer, Staatsrätin Soziales bei der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration; und Karin Gruhl, Landeskoordinatorin für Bremen und Hamburg die ehrenamtlichen Bremer wellcome-Engel ehren.

Gegründet wurde die individuelle Familienförderung von Rose Volz-Schmidt im Jahr 2002 in Hamburg, seit 2009 gibt es sie auch in Bremen. Das Angebot richtet sich an alle, die im ersten Lebensjahr ihres Kindes praktische und unbürokratische Hilfe suchen. Das Bremer wellcome-Team besteht aktuell aus 20 ehrenamtlich Mitarbeitenden und der Koordinatorin Sabine Schlüter. Schirmherrin der Initiative ist in Bremen die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration, Dr. Claudia Schilling.

Viele Familien in Bremen wissen, welche emotional und körperlich anstrengenden Zeit mit der Geburt eines Kindes beginnt. Die wellcome-Engel entlasten hier, indem sie Hilfestellung geben, die in anderen Familien Angehörige, Freunde oder Nachbarn übernehmen können.

Mit der Jubiläumsfeier möchte die Bremer wellcome-Koordinatorin Sabine Schlüter den ehrenamtlichen Helfer:innen ihren Dank aussprechen. Die Feier wird mit Hilfe von verschiedenen Unterstützern ermöglicht. So sorgt das Restaurant Salvia aus Borgfeld für das Catering.