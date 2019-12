Meet & Greet

Konzerte, Workshops für und mit Profis, Gespräche mit Soloklarinettisten, Schnupperkurse und mehr: Für die 16. Norddeutschen Klarinettentage hat der künstlerische Leiter Marco Thomas, Professor an der HfK Bremen, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

In lockerer Clubatmosphäre spielen am Samstag Studierende gemeinsam mit Dozenten die ganze Bandbreite von Klarinettenmusik. In der Clarinet Lounge bietet sich dem Publikum sowohl in den Konzertpausen als auch im Anschluss an das Konzert die Gelegenheit zu Gesprächen.

Kinder 3, Erw. 5 Euro.