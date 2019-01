1800 Sekunden

Eine Theatervorstellung vom Kinderclub des Oldenburgischen Staatstheaters für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 12 Jahren:

Die Zeit ist ein seltsames Phänomen. In Zahlen hat ein Jahr 365 Tage, ein Tag 24 Stunden. Eine Stunde besteht aus sechzig Minuten und eine Minute setzt sich aus sechzig Sekunden zusammen. In einer Sekunde werden durchschnittlich weltweit 4 Menschen geboren während 2 Menschen sterben. Die Zeit läuft immer weiter. Manchmal rennt sie oder rast an einem vorbei. Sie schleicht dahin oder bleibt ganz stehen. Mal ist sie abgelaufen, mal ist sie reif. Mal kann sie sehr lang werden, mal viel zu kurz. Du kannst sie gewinnen oder verlieren, sie vertreiben, stehlen oder verschenken. Aber wie kann es sein, dass du sie plötzlich nicht mehr hast, obwohl sie doch die ganze Zeit da ist?!

Tickets erhältlich unter 0441-2225111.