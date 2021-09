19. Lange Nacht der Kultur

× Erweitern © Annica Müllenberg/DSM Lange Nacht der Kultur Bremerhaven, Frame

Mit HipHop, Hafenrallye und Radkino auf 48 Bühnen feiert das Deutsche Schifffahrtsmuseum seine jährliche Kulturnacht rund um den Neuen und Alten Hafen. Für Kinder und Familien startet das Programm schon um 15 Uhr mit Figurentheater, bevor ab 16 Uhr auf dem Vorplatz des Historischen Museums ein kleiner Jahrmarkt mit Kinderkarussell, gebrannten Mandeln und mehr passend zur Ausstellung öffnet.

Auf dem Hafengelände und im Museum wird es bunt und trubelig, die Kogge-Halle bleibt bis 0 Uhr geöffnet, die Schiffe bis 20 Uhr und von Workshops und Mitmachangeboten für Kinder bis zum Live-Graffiti-Sprayen mit DJ gibt es einiges zu sehen, zu hören und zu erleben.

Zwischen 17 und 20 Uhr können Familien an der Hafenrallye teilnehmen. Die Fragebögen werden am hölzernen Seemannsarm ausgegeben und führen in einer aufregenden Expedition quer durch den Alten Hafen, bei der gerätselt und so manche Überraschung aufgedeckt wird.

„Film ab“ heißt es dann für die größeren Kinder ab 21 Uhr, wenn beim Radkino am Deutschen Schifffahrtsmuseum maritime Kurz-Filme unter freiem Himmel direkt vom Lastenrad-Projektor flimmern.

Es folgen eindrucksvoll illuminierte Tanzshows inklusive Anleitung für den angesagten Wellerman-Song von Nathan Evans, bevor die Nacht ab 22.30 Uhr bei den HipHop-Perfomances junger Tänzer:innen ausklingt.

Der Eintritt und die Teilnahme am Mitmachprogramm sind kostenlos, ebsnos wie die Fahrt mit dem Hafenbus, alle Events stehen hier.