20 Jahre International Youth Symphony Orchestra

International Youth Symphony Orchestra Bremen

Zum Jubiläum kommt es in Bremen zum internationalen Zusammentreffen hochbegabter Jungmusiker.

In der Hansestadt formiert sich auf Einladung der Musikschule Bremen bereits seit 1999 das International Youth Symphony Orchestra Bremen (IYSO). In diesem Jahr kommen dafür rund 140 hochbegabte Jungmusikerinnen und Jungmusiker aus 18 verschiedenen Ländern an der Weser zusammen. Unter der Leitung von Martin Lentz bilden sie einen Klangkörper, der mit der Weltsprache Musik jegliche kulturellen und sprachlichen Differenzen spielerisch überwindet.

Nach dem ersten Kennenlernen formieren sich die jungen Musikerinnen und Musiker im Laufe einer einwöchigen Probenzeit mit bis zu sieben Stunden Probe pro Tag zu einem Orchester, in dem jeder weiß, dass er völlig auf seine Mitstreiter angewiesen ist. Die Ergebnisse seiner Ar-beit präsentiert das „internationale Orchester auf Zeit“ in seinem Konzert im Großen Saal der Glocke.

Eintrittspreise: regulär 15 €, 10 € ermäßigt für Schüler und Studenten bis 30 Jahre.