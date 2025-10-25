20 Jahre Viertel-Kunst: persönlich & nah

× Erweitern © Juliane Ludewig KunstWerk im Viertel

Im Herbst 2025 wird gefeiert: 20 Jahre Offene Ateliers! Was mit einer kleinen Idee zum Viertelfest begann, wurde etwas Großes: KunstWerk im Viertel.

Ein ganzes Wochenende lang heißt es dann: Kucken kommen! Zwei Tage voller Kreativität und Inspiration laden ein, persönlicher Austausch mit Kunsthandwerker:innen und Künstler:innen inklusive. Zum 20. Geburtstag locken außerdem viele Überraschungen, Aktionen und neue Ateliergäste in charmante Hinterhöfe und kleine Gässchen.

Im breitgefächerten Spektrum aus sämtlichen Sparten wie Keramik, Skulptur, Schmuck, Goldschmiede-Kunst, Löffelschnitzerei, Drechslerei, Kopfbedeckungen/Hutmacherei, Malerei, Illustration, Grafikdesign, Druck, Mixed-Media, Fotografie, Buchbinderei, Möbel, Accessoires, Taschen, Mode-Design und vieles mehr gibt es viel zu entdecken.

Wer mag, lässt sich beim Atelierspaziergang auf einer von drei farbig markierten Routen vielfältig überraschen, bucht eine Atelierführung oder geht nach Lust und Laune selbst auf Entdeckertour, die roten Teppiche sind ausgerollt.

Den Lageplan-Flyer gibt es am Info-Stand vor der Produzenten-Galerie „Raum, Handwerk & Design“. Auch die Geschäfte des Viertels freuen sich auf Besuch: Samstag, 11 bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 13 bis 18 Uhr.