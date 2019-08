× Erweitern 20 Jahre Walle-Center Geburtstag

Das Einkaufscenter hat Geburtstag - und die Besucher werden beschenkt! Los geht es am 20. September mit Cupcakes für alle, es folgen über zwei Wochen voller festlicher Aktionen.

Für Groß und Klein gibt es dann an jedem Öffnungstag ein buntes Rahmenprogramm und vie­le Events bis zum 5. Oktober. Darunter Mitmachaktionen, Livemusik, Kinderschminken und vieles mehr. Highlight ist das große Gewinnspiel an der LED-Wand, bei dem es jeden Tag tolle Preise zu gewinnen gibt. Die kleinen Besu­cher können am Glücksrad für Kinder viele tolle Gewinne erspielen.

