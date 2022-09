20. Wilhelmshavener Sailing Cup

× Erweitern © C. Lübbe Wilhelmshaven Sailing Cup

Leinen los zur größten Traditionssegler-Regatta an der deutschen Nordseeküste: Beeindruckende Traditionsschiffe und ein großes Programm für Familien locken zum langen Regatta-Wochenende nach Wilhelmshaven. Besucher:innen können an Bord gehen und die Regatta hautnah miterleben oder an Land vier Tage lang maritimes Flair genießen. Livemusik, Hafenrundfahrten, Kajenmarkt, Piratencity und Open Ships sorgen für Unterhaltung.

Programmstart ist am Freitag, wenn Schüler:innen, Studierende und Auszubildende zur Jugendregatta „Boarding Next Generation“ in See stechen. Die in Deutschland einmalige Inklusionsveranstaltung findet bereits zum 15. Mal statt, in diesem Jahr nehmen insgesamt 640 Mitsegler:innen auf neun Traditionsschiffen teil. Die Siegerehrung wird nach der Rückkehr aller Traditionssegler gegen 15.30 Uhr auf der Hafenbühne am Bontekai stattfinden.

Motte will Meer

Die Hauptregatta der Traditionssegler mit 13 Schiffen startet am Samstag, den 1. Oktober gegen 10 Uhr. Mutige Landratten können sich an Bord begeben und bei einer achtstündigen Fahrt zu echten Matros:innen werden – auch ohne Vorkenntnisse. Ab etwa 17 Uhr findet die spektakuläre Einlaufparade der zahlreichen Traditionssegler durch die Kaiser-Wilhelm-Brücke statt. Auf der Hafenbühne am Bontekai werden anschließend ab etwa 18.15 Uhr die Gewinner:innen feierlich bekannt gegeben.

Am Samstag um 11 Uhr startet das 10. Internationale Hafenschwimmen für Freiwasserschwimmer:innen. Von der Segelkameradschaft Klaus Störtebeker, Höhe Deichbrücke, aus, geht es einmal zur Kaiser-Wilhelm-Brücke und wieder zurück. Zuschauer:innen können das Sportereignis über die gesamte Strecke mitverfolgen. Die Gewinner:innen werden ab 15.00 Uhr auf der Hafenbühne geehrt.

Am Sonntag haben dann erfahrenere Jungsegler:innen die Chance, beim Junior Sailing-CUP anzutreten. Gestartet wird um 10 Uhr im Großen Hafen und von dort aus wird die Regatta auf einem Dreieckskurs ausgesegelt.

Interessierte können sich am Sonntag und Montag beim Open Ship intensiver mit den Schiffen auseinandersetzen, wenn die Kapitäne der Traditionssegler ihre Luken für kostenfreie Schiffsbesichtigungen öffnen.

Bei der 11. PapierBootRegatta schippern kreative Bootskonstrukteure in selbstgebauten Schiffchen über das Wasser. Wer nicht aufpasst, geht baden. Welche wirklich seetauglich sind, wird sich am Montag ab 13 Uhr an den Treppen am neuen Museumshafen, Höhe Küstenmuseum, zeigen.

Kajenmarkt, Krabbenkutter & Kinderprogramm

Alle, die lieber festen Boden unter den Füßen haben, können am Bontekai an den Ständen schnüstern. Der Kajenmarkt hat an allen vier Tagen geöffnet. Dort gibt es seemännische Handwerkskunst, maritime Bekleidung und vieles mehr zu entdecken. Regionale Gastronomen öffnen ihre Kombüsen und bieten sowohl typisch nordische als auch internationale kulinarische Köstlichkeiten an.

Wer es ganz frisch mag, sollte beim Anleger auf Höhe des Küstenmuseums vorbeischauen. Die Krabbenkutter verkaufen hier abhängig von Wind, Wetter und der Fangausbeute am Samstag und Sonntag fangfrische Krabben direkt von Bord. Für die kleinen Piraten bietet das Pumpwerk-Spielewagen-Team maritime Bastelaktionen und Spiele am Bontekai an.

Die Innenstadt verwandelt sich zum verkaufsoffenen Sonntag in eine Piratencity. Außerdem feiert die Nordseepassage ihren 25. Geburtstag und bietet von Freitag bis Sonntag in maritim-festlicher Dekoration viele Aktionen, Livemusik und Tanzshows. Wer Hunger hat, kann sich am Freitag von 11 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr im Rahmen der Feier „Wilhelmshaven isst“ durch allerlei Köstlichkeiten lokaler Gastronomen auf der Rambla neben der Passage probieren.

Sonntag um 11 Uhr beginnt das Frühschoppen mit Seemannsliedern und maritimen Schlagern vom Shanty-Chor “Blaue Jungs aus Wilhelmshaven e.V.“. Am Nachmittag heißt es dann „Sing das Ding!“. Ab 16.30 Uhr laden Marcus und Marco bei Rock, Pop, Folk, Charts und Party-Klassikern mit jeder Menge gute Laune zum Mitsingen ein. Am Montagmittag um 13.30 Uhr gibt es auf der Hafenbühne das ökologische Musiktheaterstück „Motte will Meer“ von Jessica Jahning für Kinder von 4 bis 11 Jahren.

Am Samstag und Sonntag wird das Buchfinktheater eine Weltpremiere aufführen und mit ihrer rollenden Piratenkogge jeweils um 12, 14 und 16 Uhr als Walkact die Landratten am Bontekai belustigen.