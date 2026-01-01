200 Jahre und kein bisschen leise

× Erweitern © Focke Museum Focke Museum Mitmachausstellung

Ein Musik-Abenteuer für die ganze Familie stellt die Jubiläumsausstellung zur Philharmonischen Gesellschaft Bremen dar:

Seit 1825 bringt der traditionsreiche Konzertverein Musiker:innen aus aller Welt nach Bremen – und das könnt ihr in dieser Ausstellung auf spielerische Weise entdecken. Von glänzenden Instrumenten über historische Porträts bis hin zu interaktiven Medienstationen mit Musikbeispielen: Hier können Kinder und Erwachsene gemeinsam hören, staunen und Musikgeschichte erleben.

Ein spannender Spaziergang durch 200 Jahre musikalisches Engagement, gesellschaftliche Veränderungen und klingende Geschichten – klingt spannend? Dann nichts wie hin:

Zu sehen bis 8. Februar, Di 10 - 21, Mi - Sa 10 - 17, So 10 - 18 Uhr.