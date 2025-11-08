25 Jahre Vitalbad
bis
Vitalbad Vahr Kurt-Schumacher-Allee 5, 28329 Bremen
Seit einem Vierteljahrhundert ist das Stadtteilbad Treffpunkt für Familien, Sportbegeisterte und Gesundheitsbewusste. Beim bunten Jubiläumsprogramm gibt es neben spannenden Aktionen für Kinder und Erwachsene auch die Möglichkeit, bei Führungen hinter die Kulissen des Bades zu schauen oder bei einer Zeitreise mehr über seine 25-jährige Geschichte vom Hallebad Vahr über das Herbert-Ritze-Bad bis zum Vitalbad zu erfahren.
