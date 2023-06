× Erweitern © MARUM 3.688 Meter unter dem Meer

In der interaktiven Ausstellung geht es "Auf Entdeckungsreise am Ozeanboden“. Hier erfahren die Besucher:innen unter anderem über einen interaktiven Comic, wie Wissenschaft auf einem Forschungsschiff funktioniert und begleiten einen Tauchroboter zu heißen Quellen in der Tiefsee.

An einer Weltkarte, in der schrittweise das Wasser aus dem Weltozean abgelassen werden kann, ist es möglich, den Ozeanboden zu erkunden. Die Ausstellung zeigt auch Exponate aus den Tiefen der Meere, wie riffbildende Kaltwasserkorallen und ihre Begleitfauna, Organismenreste vom Meeresboden oder das Bruchstück eines Schwarzen Rauchers.

Die Ausstellung ist ein Projekt des Exzellenzclusters „Der Ozeanboden – unerforschte Schnittstelle der Erde“ des MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Sie wird begleitet von Vorträgen im Rahmen der Reihe Wissen um 11, bei denen die Wissenschaftler:innen von ihren aktuellen Forschungsarbeiten berichten.

Eröffnet wird Ausstellung um 18 Uhr, danach ist sie bis zum 21. Oktober 2023 immer Mo - Sa ab 10 Uhr zu sehen.