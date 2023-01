× Erweitern © Stelzen-Art 38. Bremer Karneval

Die vergangenen Pandemiejahre haben den Bremer Karneval, der normalerweise dem Februar in Bremen mit Sambarhythmen einheizte, ordentlich durchgeschüttelt.

Das traditionelle Konzept inklusive Einheizen und öffentlicher Inszenierung auf dem Marktplatz, dem großen Umzug durch Innenstadt und Viertel oder dem Ball im Schlachthof war in den letzten Jahren so nicht umsetzbar.Dennoch wollte das kreative Veranstaltungsteam gerade der von Ungewissheit, Unsicherheit undAngst geprägten Zeit fröhliche Lichtblicke entgegensetzen. So fand die 36. Ausgabe als kleinere Versionen im November 2021 rund um das Bremer Rathaus statt, und die 37. Edition wurde als erster Sommerkarneval unter dem Motto „Vom Schattenins Licht“ an zwei Tagen im Juli 2022 in den Bremer Wallanlagen gefeiert. Gemeinsam waren beiden Veranstaltungen das neue Konzept, bei dem das Publikum in kleinen Gruppen von Spielortzu Spielort wandert und dort auf vielfältige Aktionen wie kleine Paraden, Bühnenshows, Walk-Acts, Mitmachaktionen und vieles mehr trifft.

Positive Bilanz: Der Bremer Karneval war in diesen beiden Jahren so vielfältig wie noch nie: MitSamba und anderen Musik-Genres, Maskenspiel, Stelzen-Kunst, Chören, Tanz, Akrobatik,Jonglage, Comedy, Feuerkunst, Kunst-Installationen, verschiedenen Performance-Künstler:innen aus ganz Europa, Booten auf dem Wallgraben und atemberaubender Slacklinekunst hoch in der Luft begeisterten die Corona-Ausgaben.

Grund genug, nicht zum klassischen Konzept zurückzukehren, sondern auch in 2023 innovativ weiterzumachen. So soll die 38. Ausgabe als erste im Frühjahr stattfinden und damit Einzug inalle vier Jahreszeiten halten - ebenso turbulent und aufwirbelnd wie die letzten Jahre ist schließlich auch der Monat April, der bekanntlich macht, was er will!

Die Veranstaltung wird im Viertel stattfinden und verschiedene Spielorte umfassen. Zudem wird es eine Eröffnungsinszenierung geben und es soll in die Nacht hineingetanzt werden. Alle weiteren Details folgen hier und hier.