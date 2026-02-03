3D-Druck Führerschein

Stadtteilbibliothek Huchting Alter Dorfweg 30-50, 28259 Bremen

In der kompakten Einführung lernen Interessierte die Grundlagen des 3D-Drucks kennen und erhalten einen praktischen Einblick in die Technik. Gezeigt wird, wie der Druckerfunktioniert, welche Software man braucht und worauf beim Modellieren und Drucken zu achten ist.

Die Veranstaltung findet alle zwei Wochen montags statt; Teilnahme unter 18 Jahren nur in Begleitung eines Elternteils nach Anmeldung vor Ort oder an huchting@stabi-hb.de. Für die Nutzung des 3D-Druckers muss eine gültige BIBCARD vorlgelegt werden. 

