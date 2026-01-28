TKKG: Das Geheimnis der Siegelringe

× Erweitern © Linh Nguyen TKKG

Fans aufgepasst: Tim, Karl, Klößchen und Gaby gehen 2027 wieder auf große Live-Tour – mit einem brandneuen Fall! Nach der erfolgreichen Tour 2026 dürfen sich kleine und große Hörspielfans erneut auf spannende Abenteuer mit dem beliebten Detektivquartett freuen.

Im neuen Fall „Das Geheimnis der Siegelringe“ geraten die vier Freunde bei einem Ausflug auf die geheimnisvolle Blumberginsel in ein heftiges Unwetter, entdecken eine rätselhafte Botschaft und machen sich auf die Suche nach zwei verschwundenen Siegelringen, die zu einem millionenschweren Schatz führen sollen. Live erzeugte Geräuscheffekte, das Originalsprecherteam und überraschende Wendungen machen das Abenteuer zu einem mitreißenden Erlebnis – perfekt für die ganze Familie.

Eine perfekte Gelegenheit für Eltern, die ihren Kindern zeigen möchten, welche Geschichten sie selbst früher geliebt haben. Wer die Detektive hautnah erleben möchte, sollte sich die Tickets rechtzeitig sichern – Spannung garantiert!

Tickets: