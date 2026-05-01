50 Jahre Apple

Lust auf einen Familienausflug zwischen Retro-Computern und iPhone-Geschichte? Dann lohnt sich jetzt der Weg nach Oldenburg!

Wie sah eigentlich der erste Apple-Computer aus? Und warum passt ein iPhone heute in jede Hosentasche, während Computer früher ganze Schreibtische blockierten? Genau diesen spannenden Fragen widmet sich die neue Sonderausstellung im OCM – überraschend familienfreundlich.

Von den ersten Experimenten in einer Garage bis hin zu iPhone, Musikstreaming und moderner Designkultur nimmt die Ausstellung Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Technikgeschichte. Besonders spannend für Familien: Viele Generationen entdecken hier „ihre“ Geräte wieder – Eltern erinnern sich an frühe Macs oder den iPod, während Kinder staunen, wie groß und langsam Computer einmal waren.

Das Museum ist ein echtes „Hands-on“-Museum, das heißt, viele Computer, Konsolen und Geräte dürfen ausprobiert werden – vom klassischen Macintosh bis zu alten Spielekonsolen.

Zu sehen bis September 2026, immer Di 19 - 21 Uhr; öffentliche Führungen: freitags von 17 - 19 Uhr (Anmeldelink).