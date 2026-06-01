PixelArt mit Bügelperlen

Lust auf einen Familienausflug zwischen Retro-Computern und iPhone-Geschichte? Dann lohnt sich der Weg nach Oldenburg!

Von den ersten Experimenten in einer Garage bis hin zu iPhone, Musikstreaming und moderner Designkultur nimmt die Apple-Ausstellung Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Technikgeschichte. Und das Beste: viele Computer, Konsolen und Geräte dürfen ausprobiert werden – vom klassischen Macintosh bis zu alten Spielekonsolen.

Als in den 1980ern geringe Auflösung und minimale Farbauswahl die Darstellung auf Bildschirmen bestimmten, entstanden die blockigen Helden wie Mario oder Pacman und die ersten Icons für grafische Benutzeroberflächen.

Im Workshop im Rahmen der Ausstellung können Kinder mit Bügelperlen selbst pixeln – egal ob nach Vorlage oder eigener Phantasie.

Kosten: 5 Euro.