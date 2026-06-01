50 Jahre Apple

Lust auf einen Familienausflug zwischen Retro-Computern und iPhone-Geschichte? Dann lohnt sich der Weg nach Oldenburg!

Von den ersten Experimenten in einer Garage bis hin zu iPhone, Musikstreaming und moderner Designkultur nimmt die Apple-Ausstellung Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Technikgeschichte. Und das Beste: viele Computer, Konsolen und Geräte dürfen ausprobiert werden – vom klassischen Macintosh bis zu alten Spielekonsolen.

In der Sonderausstellung tauchen Interessierte jeden Alters ein in die Geschichte der Firma Apple, begleitet von Experten. Nach der Führung gibt es die Möglichkeit, die Exponate selbst auszuprobieren und interaktiv zu erleben.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Kosten betragen 10 Euro nach Online-Anmeldung mit diesem Formular.