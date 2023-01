× Erweitern © 2023 Sesame Workshop 50 Jahre Sesamstraße - Mehr als eine TV-Show

Wer, wie was? Wieso, weshalb, warum? Seit 1973 bekommen Vorschulkinder kluge Antworten auf alle möglichen Fragen in der außergewöhnlichen TV-Sendung, die Geschichte schrieb und weiter schreibt. Das Auswanderermuseum in Hamburg blickt in seiner Sonderausstellung zurück auf die bunte Geschichte des außergewöhnlichen Kulturphänomens.

Mitmachen und spielend lernen

Mit Objekten, Requisiten und Kostümen aus fünf Jahrzehnten „Sesamstraße“ in Deutschland und einer Vielzahl originaler Puppen aus den Sesame Workshop Archiven aus New York sind Staunen, Anfassen und Mitmachen die Devise. Auf rund 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche in den spannenden Kosmos eines der weltweit größten Bildungs- und Kulturphänomene ein. Für Kinder gibt es eine Schnitzeljagd mit interaktiven Hands-on Stationen, an denen sie beispielsweise ihre eigene Körpergröße mit denen der Sesamstraßen-Charaktere vergleichen, in die Fußstapfen von Bibo oder Grobi treten oder beim Sesamstraßen-Memory ihr Können zeigen.

Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen!

In der Sonderausstellung erfahren die Besucher:innen auch, dass mit dem Namen „Sesamstraße“ weit mehr als eine TV-Show verbunden ist. Denn die gemeinnützige Medien- und Bildungsorganisation "Sesame Workshop", die 1969 die Sendung mit Ernie & Bert, Krümelmonster und Bibo erfand, erreicht mit ihren pädagogisch wertvollen Inhalten inzwischen Kinder in aller Welt. Heute ermöglicht Sesame Workshop Millionen Kindern weltweit Zugang zu vitaler Bildung, wichtigen Gesundheitslektionen und bietet Familien Unterstützung in schwierigen Situationen, mit der Mission, Kinder zu klugen, starken und freundlichen Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen. Die Sesamstraße hat Diversität gelehrt, lange bevor der Begriff in aller Munde war.

Die Organisation unterstützt Kinder mit einem breiten Medienangebot, klassischer Bildung und Sozialprogrammen, die nach wissenschaftlichen Kriterien konzipiert und auf die Bedürfnisse und Lebensweisen der Regionen zugeschnitten sind, in denen die Kinder aufwachsen. So ist eines der Highlights der Ausstellung die in Deutschland bislang unbekannte Puppe Raya. Das Puppenmädchen vermittelt als „Global Health Ambassador“ wichtige Hygieneregeln in 10 Ländern, darunter auch in syrischen Flüchtlingscamps, wo sie Kinder ermutigt, das Gelernte an Freunde und Familie weiterzugeben, damit alle es übernehmen und gesund bleiben.

Die Ausstellung ist bis Herbst 2023, Di - Do von 10 bis 18 Uhr zu sehen, es gibt außerdem die Möglichkeit, in der Ausstellung Kindergeburtstag zu feiern.