50 tiereische Jahre

©Wildpark Schwarze Berge Grosses Fest im Wildpark Schwarze Berge

©Wildpark Schwarze Berge Hängebauchschwein Wildpark Schwarze Berge

Der Wildpark Schwarze Berge wird 50 Jahre alt! Grund genug für ein tierisches Fest. Das idyllische Gelände vor den Toren Hamburgs verwandelt sich in einen bunten Abenteuerspielplatz für Groß und Klein. Bei kostenlosen Touren zu Luchs, Wolf & Co., Spaziergängen mit dem Schottenkalb Lars oder den spannenden Fütterungen können die Wildpark-Besucher den heimischen Wildtieren ganz nah kommen. Für das Jubiläumsfest haben sich nicht nur die Tiere im Wildpark Schwarze Berge herausgeputzt, sondern auch die Künstler in der Kunsthandwerkerhalle, die Imker auf der Streuobst-Wiese und die Falkner im Freigehege bieten Bastel- oder Mitmachaktionen an. Ordentlich austoben können sich die Besucher beim Seilklettern, auf der Hüpfburg oder im großen Strohnest auf Wiese beim Elbblickturm. Wer einmal einen Blick hinter die Wildpark-Kulissen werfen möchte, der sollte auf keinen Fall die exklusiven Jubiläums-Touren verpassen oder eine gemütliche Runde mit der Wildpark-Bahn fahren. Aber was wäre ein Fest ohne das jährliche Mittelalter-Spektakel? Am Samstag und Sonntag ziehen die Ritter und Maiden in den Wildpark Schwarze Berge ein und schlagen im großen Freigehege ihre Zelte auf. Mit Bogenschießen, Met und Ritterkämpfen erreicht das 50-jährige Wildpark-Jubiläum damit seinen Höhepunkt.

Die Teilnahme an dem Jubiläums-Programm ist kostenfrei und im Eintritt enthalten. Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren zahlen 9 Euro, Erwachsene ab 15 Jahren zahlen 15 Euro.