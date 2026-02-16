55 Jahre Magic Park

Alles begann 1971 mit dem „Märchenland Verden“, einem Ort, an dem Geschichten zum Leben erwachten und Fantasie ein Zuhause fand. Einige der ursprünglichen Märchen können noch heute entdeckt werden. Seitdem hat sich viel verändert, doch der Zauber ist geblieben.

Am Jubiläumswochenende, von Freitag bis Sonntag, feiert der Magic Park 55 Jahre voller Staunen, Lachen und magischer Momente. Kleine und große Besucher:innen erwartet eine festliche Stimmung, ein Marktplatz vor dem Fabulus-Theater mit Spielbuden, abwechslungsreiches Bühnenprogramm, leckere Snacks und beeindruckende Walking-Acts – ein buntes Treiben für die ganze Familie.