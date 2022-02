× Erweitern © Studio Canal In 80 Tagen um die Welt

In der kindgerechten Neufassung des Klassikers von Jules Verne wartet ein großes Abenteuer auf Publikum ab 6 Jahren: Warum sollte ein kleines Äffchen aus gutem Hause nicht zum Weltenbummler und Abenteurer werden? Frosch und Entdecker Phileas jedenfalls sieht dem nichts im Wege stehen.

Er will den jungen Affen Passepartout mit auf das vielleicht größte Abenteuer seines Lebens nehmen: In 80 Tagen um die Welt! Wenn die beiden es schaffen, in dieser Zeit einmal den Globus zu umrunden, winkt ihnen eine saftige Belohnung von sage und schreibe 10 Millionen Muscheln!

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 und für Erwachsen 6 Euro.

B/F 2020, Regie: Samuel Tourneux, Animation, 82 Min.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp